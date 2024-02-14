На 2 млрд рублей подешевела развязка на Одоевского в Новосибирске

На сессии горсовета Новосибирска во время отчета и.о. мэра города Олега Клемешова депутат Алексей Михайлов поинтересовался перспективой строительства развязки на улице Одоевского. Он напомнил, что Первомайский район активно развивается, появляются новые дома и выезд\въезд с территории становится очень серьёзной проблемой для горожан.

По его словам, сейчас проектировщики работают с высказанными замечаниями. К концу мая мэрия планирует получить ПСД и выходить с ней на правительство области для обращения на федеральный уровень за финансированием.

Напомним, в 2023 году мэрия зарезервировала 16 га земли в районе Матвеевки на пересечении Старого шоссе с улицей Одоевского для строительства развязки. Она включена в программу Академгородок 2.0. Первоначально развязку планировалось строить еще в 2015 году, тогда она стоила около 6 млрд рублей. Потом сроки были перенесены на 2023 – 2024 годы. На тот момент стоимость объекта составляла 10,68 млрд рублей.

Развязка необходима для увеличения пропускной способности Бердского шоссе и сокращения времени в пути от новосибирского Академгородка до аэропорта «Толмачёво». Транспортная развязка позволит ликвидировать одноуровневый переезд с магистральной железнодорожной линией и обеспечит перспективный выход на мост через р. Обь в Матвеевском створе.

Ранее редакция сообщала о том, что федеральный застройщик купил на торгах крупный участок земли в Первомайском районе Новосибирска.