Экс-замдиректора «Вектора» подала иск в суд для оспаривания увольнения

20 июля 2023 года Новосибирским районным судом Новосибирской области начато рассмотрение гражданского дела по иску бывшего заместителя генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Елены Гавриловой. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области в ВКонтакте.

— Истица посчитала свое увольнение незаконным и 21.06.2023 обратилась с иском в суд. Гаврилова просит восстановить ее на работе в должности заместителя генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», — говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено на 26 июля 2023 года.

Гаврилова была уволена в связи с истечением срока полномочий руководителя Рината Максютова.

Напомним, что Трудовой спор Рината Максютова к Роспотребнадзору о восстановлении на работе передан в Новосибирский областной суд.

17 мая 2023 года главой Роспотребнадзора было принято решение об увольнении с поста директора Рината Максютова. Как следует из приказа (копия документа есть в распоряжении редакции), причиной была названа «утрата доверия». Ринат Максютов якобы «не принял мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», а также нарушил закон «О противодействии коррупции».

Вместе с Максютовым должности лишилась и его заместитель Елена Гаврилова.

Ранее редакция сообщала о том, что суд начал рассматривать дело по иску экс-директора «Вектора» Рината Максютова.