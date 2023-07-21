На следующей неделе начнется следующий этап испытаний теплосетей в Новосибирске

В Новосибирске с 25 июля начинают гидравлические испытания теплосетей ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В список отключения попали 10 улиц в Калининском районе и 16 улиц в Железнодорожном районе.

— Расхолаживание сетевой воды необходимо начать 24 июля. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 4 августа включительно, с учётом времени на ремонт, — говорится в сообщении.

Напомним, что в этом году в Новосибирске реализуется рекордный за последние годы объем ремонтов на теплосетях. По словам директора Западно-Сибирского филиала СГК Игоря Лузанова, в 2023 году в городе реконструкция и ремонт запланированы на 31 участке общей протяженностью 19 км (в 2022 году — 12 км). Компания планирует наращивать объемы работ ежегодно.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне ТЭЦ-5 начинаются испытания теплосетей и отключение горячей воды.