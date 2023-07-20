Спасатели выловили из Оби трех девушек на сдутом матрасе

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы прервали отдых трех экстремалок, которые дрейфовали по Оби на сдутом матрасе.

— В 14:42 на телефон оперативного дежурного поступило обращение, что в реке Обь плывут три человека. Прибывшие на место спасатели обнаружили на середине акватории двух девушек 2002, 2003 г.р. и женщину 1978 г.р. Путешественниц подняли на катер доставили на берег. Проведена профилактическая беседа, — сообщили в МАСС.

Сибирячки рассказали своим спасителям, что у них был свой план. Они собирались доплыть от Бугринского до Димитровского моста и припарковаться у Аквапарка. Но что-то пошло не так и плавсредство начало спускать воздух.