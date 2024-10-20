Экс-замминистра регполитики Новосибирской области Светлана Шибаева скончалась

Светлана Шибаева, начальник управления по работе с общественными организациями министерства региональной политики Новосибирской области, ушла из жизни на 55-м году.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Шибаева ушла из жизни после продолжительной болезни. Она занимала должность заместителя министра, а после этого руководила управлением по работе с общественными организациями в Министерстве региональной политики.

Подчеркивается, что она «была очень предана своему делу».

— Она знала, чем живет практически каждая общественная организация, — говорится в сообщении облправительства.

Панихида и прощание со Светланой Шибаевой состоятся 22 октября с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Новосибирск, улица Кропоткина, 112, корпус 1, где находится мемориальная служба ИМИ.

Ранее редакция сообщала о том, что умер бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов.