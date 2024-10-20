Спасатели выезжали более 1700 раз на места ДТП в Новосибирской области

С начала года сотрудники МЧС по региону ликвидировали 1761 дорожно-транспортное происшествие.
— Были травмированы 2097 человек, погибли 156 и спасены 71 человек, — отмечается в сообщении МЧС по Новосибирской области.
С начала октября спасатели приняли участие в 120 автомобильных авариях. В результате 146 человек получили травмы различной степени тяжести, 6 погибли, а 6 удалось спасти.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий в осенний период — это мокрое дорожное покрытие, гололёд, плохая видимость из-за осадков и тумана, а также нарушение правил дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели ликвидировали возгорание в ресторане МФК «Сан Сити» Новосибирска.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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