ХК «Северсталь» обыграла новосибирскую «Сибирь»

В Новосибирске состоялся домашний матч между хоккейными клубами «Сибирь» и «Северсталь».
В первом периоде ворота «Сибири» поразил Владислав Кара. Однако череповецкая команда не осталась в долгу, и уже на 16-й минуте Адам Лишка забил ответный гол.
Во втором периоде «Сибирь» потерпела поражение, пропустив две шайбы от соперника. На седьмой минуте Давид Думбадзе открыл счёт, а на 17-й минуте Иван Подшивалов увеличил разрыв до двух голов.
В заключительном периоде на 9-й минуте Николай Буренков забил четвертую шайбу в ворота «Сибири», что привело к преимуществу «Северстали». Однако за 13 секунд до конца матча Никита Коротков сократил отставание «Сибири» до минимума. В итоге матч закончился со счётом 2:4 в пользу «Северстали».
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл в матче «Автомобилисту» в Новосибирске.
Источник фото: ХК Сибирь
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