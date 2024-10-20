ХК «Северсталь» обыграла новосибирскую «Сибирь»

В Новосибирске состоялся домашний матч между хоккейными клубами «Сибирь» и «Северсталь».

В первом периоде ворота «Сибири» поразил Владислав Кара. Однако череповецкая команда не осталась в долгу, и уже на 16-й минуте Адам Лишка забил ответный гол.

Во втором периоде «Сибирь» потерпела поражение, пропустив две шайбы от соперника. На седьмой минуте Давид Думбадзе открыл счёт, а на 17-й минуте Иван Подшивалов увеличил разрыв до двух голов.

В заключительном периоде на 9-й минуте Николай Буренков забил четвертую шайбу в ворота «Сибири», что привело к преимуществу «Северстали». Однако за 13 секунд до конца матча Никита Коротков сократил отставание «Сибири» до минимума. В итоге матч закончился со счётом 2:4 в пользу «Северстали».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл в матче «Автомобилисту» в Новосибирске.