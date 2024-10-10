Умер бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов

Стало известно о смерти бывшего вице-мэра Новосибирска Виктора Александровича Воронова. Он умер на 73-м году жизни.

Ранее Виктор Воронов занимал должности первого заместителя мэра Новосибирска, работал в аппарате губернатора региона и в аппарате полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

В 1990-х годах он руководил администрацией Кировского района и активно участвовал в деятельности общественной организации «Союз Кировчан».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Александровича.

— Из жизни ушёл Виктор Александрович Воронов – активный гражданин, талантливый управленец, неравнодушный человек. Это тяжелая утрата для нашего города – в Новосибирске Виктора Александровича знали, ценили, уважали, – говорится в соболезновании мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Ранее редакция сообщала о том, что хоккеист команды «Филигран» Лев Чубаров погиб в Новосибирске.