Умер бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов

Стало известно о смерти бывшего вице-мэра Новосибирска Виктора Александровича Воронова. Он умер на 73-м году жизни.
Ранее Виктор Воронов занимал должности первого заместителя мэра Новосибирска, работал в аппарате губернатора региона и в аппарате полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.
В 1990-х годах он руководил администрацией Кировского района и активно участвовал в деятельности общественной организации «Союз Кировчан».
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Александровича.
— Из жизни ушёл Виктор Александрович Воронов – активный гражданин, талантливый управленец, неравнодушный человек. Это тяжелая утрата для нашего города – в Новосибирске Виктора Александровича знали, ценили, уважали, – говорится в соболезновании мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.
Ранее редакция сообщала о том, что хоккеист команды «Филигран» Лев Чубаров погиб в Новосибирске.
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