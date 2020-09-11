Эксклюзивные условия страхования для клиентов Банка «Левобережный»

С выгодой до 30% можно застраховать:

— детей дошкольного возраста, школьников и студентов от несчастного случая;

— путешественников в России и за рубежом, в том числе от COVID-19;

— недвижимость и ответственность перед соседями.

Дополнительно программа включает в себя скидки на автокаско и ремонт у официального дилера, а также страховые выплаты при повреждении стекол, фар и зеркал без справок.

В числе преимуществ участия в программе лояльности – возможность получать круглосуточную поддержку 365 дней в году и персональный менеджер, который выступает вашим личным куратором в страховании.

Для получения эксклюзивных условий страхования необходимо обратиться к вашему персональному менеджеру Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой банка