Эксклюзивные условия страхования для клиентов Банка «Левобережный»

С выгодой до 30% можно застраховать:
— детей дошкольного возраста, школьников и студентов от несчастного случая;
— путешественников в России и за рубежом, в том числе от COVID-19;
— недвижимость и ответственность перед соседями.
Дополнительно программа включает в себя скидки на автокаско и ремонт у официального дилера, а также страховые выплаты при повреждении стекол, фар и зеркал без справок.
В числе преимуществ участия в программе лояльности – возможность получать круглосуточную поддержку 365 дней в году и персональный менеджер, который выступает вашим личным куратором в страховании.
Для получения эксклюзивных условий страхования необходимо обратиться к вашему персональному менеджеру Банка «Левобережный» (ПАО).
Фото предоставлено пресс-службой банка
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