Марату Хуснуллину доложили о ходе реконструкции аэропорта «Толмачёво»

Зампред Правительства России Марат Хуснуллин провёл совещание по вопросу реконструкции аэропорта «Толмачёво», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Месяц назад состоялся конкурс по отбору генподрядной организации, которая будет вести строительство нового терминала – и сегодня мы уже видим, как бурно идут работы. Сроки очень сжатые, за два года необходимо построить новый терминал. Также уже почти год ведутся работы по реконструкции второй взлётно-посадочной полосы – сейчас идёт строительство дополнительных перронов. Это тоже очень важно, потому что даже в этот непростой для авиационной отрасли год – с падением пассажиропотоков и сокращением международных рейсов – нагрузка на «Толмачёво» за счёт увеличения объёмов грузоперевозок, карго-рейсов растёт, и дополнительные мощности необходимы. Также в этом году ожидается запуск крупнейшего в РФ логистического центра «Почты России» – в нём будет обрабатываться до одного миллиона посылок ежесуточно, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич проинформировал участников совещания о ходе реализации масштабной программы реконструкции аэропорта «Толмачёво», включающей реконструкцию аэродромного комплекса ИВПП-2 и строительство нового пассажирского терминала.

Напомним, работы по 2 и 3 этапам строительства объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» выполняет ОАО «Новосибирскавтодор». Проект включает развитие лётной зоны ИВПП-2 со строительством соединительных рулёжных дорожек, перрона с дополнительными 15 местами стоянок широкофюзеляжных воздушных судов, сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры в целях повышения пропускной способности аэродрома «Толмачёво». Работы осуществляются в рамках национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск («Толмачёво»)», первую очередь строительства выполняет ООО «АНТ ЯПЫ». Возведение нового терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется завершить в III квартале 2022 года.

Комплексное развитие аэропорта «Толмачёво» реализуется в формате масштабного государственно-частного партнёрства во взаимодействии всех заинтересованных сторон – правительства Новосибирской области, инвесторов, государственных структур.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области