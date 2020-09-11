«РосАгроМаркет-Новосибирск» откроет оптово-распределительный центр в ноябре

«РосАгроМаркет-Новосибирск» планирует в ноябре этого года открыть на территории Промышленно-логистического парка оптово-распределительный центр, который будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общепита. ОРЦ планируется использовать в том числе и как платформу для формирования экспортных партий продукции Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что любой сельхозтоваропроизводитель Новосибирской области сможет воспользоваться в новом ОРЦ услугами хранения, фасовки и сбыта своей продукции, а также с помощью оператора выполнять жёсткие требования сетевых торговых компаний.

По словам генерального директора «РосАгроМаркет-Новосибирск» Богдана Григорьева, первые три здания мультитемпературного терминала высокостеллажного хранения оператор планирует ввести в ноябре этого года, ещё два здания оптовых павильонов-шоурумов – в первом квартале 2021-го. Цель – создание в Новосибирской области аналога продовольственного магазина-склада типа Ozon, ускорение цифровизации продовольственной отрасли c использованием кадрового потенциала IT-специалистов новосибирского Академгородка. Общая площадь комплекса – 103 тысячи квадратных метров, её планируется заполнить за год.

— Очень важно, что Промышленно-логистический парк становится не просто удобной площадкой для размещения предприятий, но и площадкой для формирования связей и взаимодействия резидентов. «Проект «РосАгроМаркет» – хороший пример такой кооперации. Например, строительные конструкции для возведения корпусов ОРЦ произведены на заводе «Арматон». Обсуждается возможность хранения дополнительного сырьевого запаса для нового завода PepsiCo, а также варианты сотрудничества с будущим транспортно-логистическим центром «Сибирский», — генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Отмечается, что сегодня на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области реализуют свои инвестиционные проекты 21 компания-резидент и три пользователя инфраструктуры. Объём заявленных инвестиций компаний – более 78 млрд рублей, из них более 38 млрд рублей инвесторы уже вложили.

В 2019 году на территории ПЛП был открыт распределительный центр X5 Retail Group (торговая сеть «Пятёрочка»). РЦ площадью 38 500 кв. м. обеспечивает продуктами магазины «Пятёрочка» Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв, а также республик Алтай и Хакасия (более 500 универсамов).

Также в прошлом году на территории парка начала производственную деятельность компания «РоссПак», выпускающая упаковку и одноразовую посуду. Строительство собственного завода позволило компании увеличить объём выпуска продукции на 40%. В 2019 году в ПЛП стартовала реализация и крупных проектов по строительству транспортно-логистического центра «Сибирский» (объём инвестиций в проект – около 5 млрд рублей) и производственно-логистического комплекса группы компаний «Алютех» (объём инвестиций в проект – более 1 млрд рублей).

Фото предоставлено пресс-службой АО «АИР Новосибирской области»