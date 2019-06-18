Экскурсии на новосибирские ТЭЦ СГК станут регулярными

В них приняли участие почти 1300 человек. Однако в день мероприятия попасть на экскурсии смогли не все желающие – по требованиям безопасности экскурсии пришлось завершить в 21.00.

Энергетики приносят извинения горожанам, которые не смогли увидеть ТЭЦ. Было принято решение проводить экскурсии для гостей и в другие дни на системной основе.

Попасть на экскурсию на ТЭЦ можно, оставив заявку через портал sibgenco.online (окно «Запись на экскурсию»). По мере поступления обращений формируются группы, составляется график, удобный для посещения гостей. Для прохода на ТЭЦ при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, на экскурсию допускаются дети от 6 лет. Те, кто младше 16 лет, могут посетить ТЭЦ вместе с совершеннолетним сопровождающим (родственником или педагогом, к примеру).

Пока в истории Новосибирского филиала СГК День открытых дверей стал рекордсменом по количеству проведенных экскурсий. Сотрудники станции рассказали новосибирцам об истории строительства ТЭЦ, производственных и экологических показателях, показали гостям основные цеха и главный диспетчерский пункт управления. Предполагается, что плановые экскурсии станут более подробными и продолжительными.

Отметим, новосибирские энергетики и ранее приглашали жителей, а также гостей города и области познакомиться с работой объектов генерации. Второй год подряд свои двери для школьников, студентов и всех желающих открывают двери все теплоэлектроцентрали компании: новосибирские ТЭЦ-5, ТЭЦ-4, ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и Барабинская ТЭЦ в городе Куйбышев. В прошлом году все станции посетили 900 человек. Лидером по количеству групповых экскурсий стала Новосибирская ТЭЦ-5: 60% посетителей пришли именно сюда.

Фото: пресс-служба СГК