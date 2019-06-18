Задолженность по зарплате в регионе выросла 24,9 млн. рублей до 70,2 млн. рублей

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат) на 1 июня 2019 года, общая сумма задолженности по заработной плате в организациях Новосибирской области за май выросла с 24,9 млн. рублей до 70,2 млн. рублей, сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

— Рост объясняется включением в официальную отчетность задолженности по заработной плате трех организаций, ранее не учитываемых Новосибирскстатом, но находившихся на постоянном контроле с момента их возникновения. Это ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», АО «НЭВЗ-Керамикс» и АО «Байкальская строительная компания», — объяснили резкое увеличение задолженности в пресс-службе министерства труда и соцразвития региона.

Отмечается, что руководители этих организаций неоднократно заслушивались на заседаниях областной межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда. В результате мер реагирования в ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» задолженность к 14 июня текущего года сократилась на 6,3 млн. рублей, в АО «НЭВЗ-Керамикс» — на 5,6 млн. рублей.

АО «Байкальская строительная компания» является банкротом. Выплата долгов по заработной плате в этой организации будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством о банкротстве, по мере продажи имущества и возврата дебиторской задолженности путем проведения конкурсным управляющим организации претензионно – исковой работы.

В региональном правительстве подчеркнули, что в начале июня ликвидирована задолженность по заработной плате в МУП «Коммунальный комплекс» Каргатского района, а также в муниципальных унитарных предприятиях «Никулинское» и «Кочневское» Татарского района. Полностью выплачены долги работникам федерального государственного бюджетного учреждения «Экспериментальное сельское хозяйство» СО РАН в общей сумме 3 млн. рублей.

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