Эксперимент по маркировке строительных материалов продлен до конца августа

Эксперимент по маркировке строительных товаров продлен до 1 августа 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В предыдущей версии документа его планировалось завершить 28 февраля 2025 года.

Инициатором законопроекта является Минпромторг РФ. Он направлен на сокращение фальсификата на рынке.

Эксперимент по добровольному участию в маркировке отдельных видов стройматериалов проводится в России с 15 марта. Товары отслеживаются с помощью системы «Честный знак».

Напомним, обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

За нарушение правил работы с маркировкой предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придется заплатить до 4 000 рублей, должностным — до 10 000 рублей, а юридическим— до 300 000 рублей. Тем же, кто нарушает требования в крупном или особо крупном размере, грозит уголовная ответственность до трех лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы отказываются от ремонтов из-за роста цен на стройматериалы.