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Новосибирцев предупредили о новом виде обмана с картами Visa и Mastercard

  • 23/02/2025, 17:30
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцев предупредили о новом виде обмана с картами Visa и Mastercard
Мошенники предлагают восстановить их полный функционал

Держатели российских банковских карт Visa и Mastercard, в том числе и в Новосибирске, стали получать фейковые сообщения якобы от банков с предложением пройти «валидацию» для восстановления полного функционала карт. Мошенники обещают, что у пользователей появится возможность проводить трансграничные платежи, сообщает Роскачество.

Аферисты указывают в сообщениях ссылку на фейковую страницу банка с запросом ввести регистрационные данные. Если человек переходит по ней, на смартфон загружается вредоносная программа. Злоумышленники получают доступ ко всем личным данным человека, включая банковские приложения.

По данным Сибирского ГУ Банка России, количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Центробанк, в 2024 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске появилась еще одна схема мошенничества. От имени управляющего новосибирской епархией митрополита Новосибирского и Бердского Никодима неизвестные с различных номеров пытаются выманить у верующих деньги.

Источник фото: freepik.com, автор- gpointstudio

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Мошенники банковская карта


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