Рекламодателям

Рост цен на стройматериалы вынуждает новосибирцев откладывать ремонт

  • 12/09/2024, 13:30
Рост цен на стройматериалы вынуждает новосибирцев откладывать ремонт
Серьезной проблемой в городе также становится поиск рабочих для проведения ремонта.

Больше половины россиян откладывают ремонт из-за высоких цен на стройматериалы в условиях инфляции. Об этом говорится в опросе*, проведенном «Ренессанс Страхование»

Председатель Координационного совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко подтвердил, что цены на стройматериалы в регионе ползут вверх. Так за последний месяц зафиксирован резкий рост стоимости теплоизоляции и бетона. По его словам, этот скачок, в том числе, связан с сезонностью:

— Летом преобладает загородное строительство. Люди сосредоточены на благоустройстве индивидуальных жилых домов.

По данным ежеквартального мониторинга регионального Минстроя, раствор и бетон в Новосибирской области подорожали за год от 17-40% процентов, арматурная сталь — на 12%, кирпич — на 6%, ЖБИ — на 13-35%, пиломатериалы — на 19%, кровельные полимерные материалы — на 15%. Кабельно-проводниковая продукция увеличилась в цене на 22%, сантехнические и вентиляционные материалы и оборудование — на 14%.

При этом, Максим Федорченко не считает рост стоимости стройматериалов в регионе критичным. Он утверждает, что проблема с кадрами в отрасли ремонтов может куда более серьезно ударить по карману потребителей.

— Дефицит кадров фиксируется во всех областях строительства. В том числе, в сфере ремонтных работ. Как правило, отделкой жилых помещений занимались мигранты. Поэтому ужесточение миграционной политики очень сильно сказалось на этой сфере. Мобилизационная политика также серьезно подчистила ряды специалистов., — отметил собеседник Infopro54.

По его словам, с проблемой кадров сегодня столкнулись все подрядные организации, которые занимаются ремонтами, и со временем она будет только нарастать.

Стоит отметить, что проблемы дефицита кадров у подрядчиков постоянно поднимают представители органов власти, так как это приводит к срыву сроков сдачи социальных объектов.

*Опрос проходил в августе 2024 года и в нем участвовало 1278 россиян из городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска заманивают сотрудников вакансиями с проживанием.

Фото freepik, автор: freepik.

106

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : строительные материалы ремонт дефицит кадров


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Зарплатная гонка» подстегнула рост зарплат в Новосибирске более чем на 20%
12/09/24 17:30
Общество Экономика
В Новосибирске почти сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика
12/09/24 17:10
Общество
Остановка «Улица Красина» временно меняет свое местоположение
12/09/24 17:00
Общество
Связали и избили: похитителям таксиста вынесли приговор под Новосибирском
12/09/24 16:30
Право&Порядок
Врачи Новосибирска установили 3D-конструкцию 10-летнему мальчику с деформацией бедра
12/09/24 16:15
Общество
Падение продаж в новостройках Новосибирска достигло дна
12/09/24 16:00
Бизнес Недвижимость
Срок за перевод денег в Китай со счетов абонентов салона получил новосибирец
12/09/24 15:30
Право&Порядок
Подрядчика подозревают в хищении средств, выделенных на строительство школ под Новосибирском
12/09/24 15:16
Бизнес Право&Порядок
Мать убитой мигрантом школьницы требует 5 млн от экс-полицейского в Новосибирске
12/09/24 14:58
Общество Право&Порядок
Новосибирский студент разработал переводчик русского жестового языка на основе ИИ
12/09/24 14:30
Общество
Правительство и КСП Новосибирской области вместе опережающими темпами решают задачи социально-экономического развития региона
12/09/24 14:30
Власть
Лучшие мобильные банки для малого бизнеса в этом году назвали эксперты
12/09/24 14:19
Финансы
Количество самозанятых выросло в Новосибирской области на 40 тысяч
12/09/24 14:00
Бизнес Общество
Рост цен на стройматериалы вынуждает новосибирцев откладывать ремонт
12/09/24 13:30
Бизнес Недвижимость
​​​​​Онлайн-карту подключения зданий к теплу опубликовали в Новосибирске
12/09/24 13:00
Общество
Должник снес хостел в Новосибирске, чтобы отдохнуть за границей
12/09/24 12:30
Право&Порядок
На 5 лет осудили уклониста от военной службы в Новосибирске
12/09/24 12:00
Право&Порядок
В Новосибирской области от ЧС застрахован урожай на 186 тыс га
12/09/24 12:00
Агропром Бизнес Страхование
Замглавы Краснообска Евгений Коржов уволен в связи с утратой доверия
12/09/24 11:45
Власть Право&Порядок
Более 4-х тонн контрафактного пива изъяли силовики в Новосибирске
12/09/24 11:30
Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме
12/09/24 13:06
Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 году
12/09/24 10:45
Банки отобрали первые проекты Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
12/09/24 9:00
Сбер: новосибирцы стали на 16% чаще использовать аккредитивы при заключении сделок
9/09/24 17:05
«Россети» направят более 6,6 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Новосибирской области в 2024 году
9/09/24 14:54
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером международного турнира по вольной борьбе
9/09/24 10:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска