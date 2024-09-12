Рост цен на стройматериалы вынуждает новосибирцев откладывать ремонт

Больше половины россиян откладывают ремонт из-за высоких цен на стройматериалы в условиях инфляции. Об этом говорится в опросе*, проведенном «Ренессанс Страхование»

Председатель Координационного совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко подтвердил, что цены на стройматериалы в регионе ползут вверх. Так за последний месяц зафиксирован резкий рост стоимости теплоизоляции и бетона. По его словам, этот скачок, в том числе, связан с сезонностью:

— Летом преобладает загородное строительство. Люди сосредоточены на благоустройстве индивидуальных жилых домов.

По данным ежеквартального мониторинга регионального Минстроя, раствор и бетон в Новосибирской области подорожали за год от 17-40% процентов, арматурная сталь — на 12%, кирпич — на 6%, ЖБИ — на 13-35%, пиломатериалы — на 19%, кровельные полимерные материалы — на 15%. Кабельно-проводниковая продукция увеличилась в цене на 22%, сантехнические и вентиляционные материалы и оборудование — на 14%.

При этом, Максим Федорченко не считает рост стоимости стройматериалов в регионе критичным. Он утверждает, что проблема с кадрами в отрасли ремонтов может куда более серьезно ударить по карману потребителей.

— Дефицит кадров фиксируется во всех областях строительства. В том числе, в сфере ремонтных работ. Как правило, отделкой жилых помещений занимались мигранты. Поэтому ужесточение миграционной политики очень сильно сказалось на этой сфере. Мобилизационная политика также серьезно подчистила ряды специалистов., — отметил собеседник Infopro54.

По его словам, с проблемой кадров сегодня столкнулись все подрядные организации, которые занимаются ремонтами, и со временем она будет только нарастать.

Стоит отметить, что проблемы дефицита кадров у подрядчиков постоянно поднимают представители органов власти, так как это приводит к срыву сроков сдачи социальных объектов.

*Опрос проходил в августе 2024 года и в нем участвовало 1278 россиян из городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет.

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