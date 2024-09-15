В Новосибирске могут ввести обязательную маркировку строительных материалов

Федеральный Минпромторг продвигает законопроект об обязательной маркировке стройматериалов в качестве одной из мер борьбы с фальсификатом. Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2025 года. Начиная с этой даты, чиновники предлагают в обязательном порядке ставить средства идентификации на упакованный цемент, гипс, известь, сухие строительные смеси. С 1 апреля к списку добавятся герметики и монтажная пена, а шпатлевки и мастики — с 1 сентября следующего года.
Руководитель Комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России» Виктор Остахов уверен, что маркировка обелит строительный рынок, тем самым значительно затруднив выход на него нелегальной продукции.
— Это далеко не первая попытка государства сделать процесс ценообразования в регионах более прозрачным. Такие меры вполне объяснимы и для конечного потребителя сыграют лишь позитивную роль. Позволят отследить весь маршрут конкретного компонента от производства до прилавка магазина. На продуктах питания подобная маркировка очень удобна для покупателей. Так будет и со стройматериалами, — уверен Остахов.
При этом после введения маркировки возрастет нагрузка на бизнес.
— Когда закон вступит в силу, последуют штрафные санкции за его нарушение. Это может больно ударить по строительной отрасли, которая и без того переживает не самые легкие времена, — пояснил Виктор Остахов.
Напомним, что с 15 марта по 1 декабря 2024 года, проходит эксперимент по добровольному участию в маркировке отдельных видов стройматериалов. В его рамках товары отслеживаются с помощью системы «Честный знак».
Ранее оператор эксперимента «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) сообщал о растущем уровне нелегальной продукции, включая фальсифицированные сухие строительные смеси и цемент.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы отказываются от ремонтов из-за роста цен на стройматериалы.
Фото freepik, автор: freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru