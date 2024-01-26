Эксперт Алросы лишился 4,5 млн рублей на парковке у ТЦ «Большая медведица» в Новосибирске

43-летний житель Новосибирска заявил в полицию о крупной пропаже. Инцидент произошел вечером 25 января на парковке у известного торгового центра «Большая медведица». Сибиряк около получаса пробыл в магазине, а когда вернулся к своему автомобилю «Tank 500», то обнаружил разбитое заднее стекло.

― Из салона автомобиля, по заявлению потерпевшего, пропала сумка с деньгами в сумме 4,5 млн рублей и фотоаппарат «Canon». По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Во время подачи заявления мужчина обмолвился, что работает экспертом в компании Алроса. Пропавшие деньги для него являются существенным ущербом.