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Эксперт Алросы лишился 4,5 млн рублей на парковке у ТЦ «Большая медведица» в Новосибирске

  • 26/01/2024, 15:39
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Эксперт Алросы лишился 4,5 млн рублей на парковке у ТЦ «Большая медведица» в Новосибирске
Пока мужчина ходил по магазину в его дорогом внедорожнике разбили стекло и украли сумку с деньгами.

43-летний житель Новосибирска заявил в полицию о крупной пропаже. Инцидент произошел вечером 25 января на парковке у известного торгового центра «Большая медведица». Сибиряк около получаса пробыл в магазине, а когда вернулся к своему автомобилю «Tank 500», то обнаружил разбитое заднее стекло.

― Из салона автомобиля, по заявлению потерпевшего, пропала сумка с деньгами в сумме 4,5 млн рублей и фотоаппарат «Canon». По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Во время подачи заявления мужчина обмолвился, что работает экспертом в компании Алроса. Пропавшие деньги для него являются существенным ущербом.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : МВД кража Алроса


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