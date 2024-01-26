Кипяток затопил подъезды жилого дома в Горском микрорайоне Новосибирска

Новая коммунальная авария произошла по адресу Горский микрорайон, 48.

Жители сняли видео, как из труб в подъезде бурным потоком течет горячая вода, а пространство заволокло паром.

― С мусоропровода бежит вода. Только случилось, скорее всего, ― говорит автор видео в группе «Новосибирск с огоньком».

Жители дома выбираются из своих квартир через кипящие реки.

В другом видео жильцы показывают, что в подъезде кругом вода, а с потолка отпала штукатурка.

Возможно, что в результате ЧП некоторые жильцы успели получить ожоги. Информация об этом уточняется.

Ранее редакция сообщала о том, что глава штаба ЧС Сергей Сёмка назвал причины аварий на теплосетях в Новосибирске.