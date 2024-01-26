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Дефицит яйца и мяса курицы в Новосибирской области был вызван ажиотажным спросом населения

  • 26/01/2024, 15:53
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Дефицит яйца и мяса курицы в Новосибирской области был вызван ажиотажным спросом населения
Участники рынка заявляют, что объективных причин для этого не было.

Рост цен на яйцо и мясо курицы в Новосибирской области в декабре 2023 года был связан с общероссийскими тенденциями, от которых регион не может отгородиться, но может сгладить. Об этом на форуме по трендам развития ритейла и АПК в Новосибирской области сообщил замминистра промышленности Новосибирской области Денис Рягузов.

Только перепелиные яйца остались в Ленте в Новосибирске

Только перепелиные яйца остались в Ленте в Новосибирске

— К чести торговых сетей могу сказать, что коллеги держали цены. Уходили чуть ли не в минус по группам товаров, понимая, насколько это важно для населения. Точно могу сказать: никакой спекуляции не было, — подчеркнул чиновник.

Галина Лупанова, директор по маркетингу АО «Новосибирская птицефабрика», пояснила, что предприятия отрасли не ожидали такого роста спроса в декабре.

— С одной стороны, доходы населения растут — и спрос на курицу, яйца повышается. Но мы не ожидали, что будет такая вспышка [спроса]. Когда один пенсионер что-то сказал другому и вместе обычной покупки, например одного набора для бульона, берет 10, создавая напряжение… То же самое произошло с яйцами… То есть [повышенный] спрос был создан населением, — рассуждает Лупанова. — Ни мы, ни торговые сети не могли оставаться к этому безучастными. При этом хочу сказать, что объемы производства у птицефабрик постоянные, так как у нас с партнерами заключены контракты, за невыполнение которых грозит штраф. Снижения производства в тот период не было.

По ситуации с мясом курицы, по ее словам, в Новосибирской области также нет критической ситуации. Галина Лупанова напомнила, что самообеспеченность региона по этому продукту составляет 107%. Кроме того, сети активно продают курицу под собственной торговой маркой (СТМ).

— Если покупатель хочет купить птицу чуть дешевле, чем у производителя, то он может взять ее под СТМ сети. И доля продаж такой продукции растет. Мы тоже участвуем в торгах на поставку товара под СТМ в сети, и я могу сказать, что в таком формате на прилавки наших магазинов может попасть птица из других регионов, например из Алтая, — добавила она.

Рост цен на куриные яйца объяснили в Новосибирской птицефабрике

Рост цен на куриные яйца объяснили на Новосибирской птицефабрике

Галина Лупанова также сообщила, что со стороны производителей предпосылок для такого роста цен, наблюдавшегося в конце 2023 года, не было, хотя себестоимость производства яйца и мяса курицы повышается, и это второй ключевой фактор, который, помимо ажиотажного спроса населения, влияет на ситуацию.

— Мы, к сожалению, до сих пор очень сильно зависим от импорта: техники, ветпрепаратов, кормов. Нам нужно повышать зарплату, чтобы удержать людей, так как у нас в отрасли уже несколько лет наблюдается колоссальный кадровый голод. Мы привозим работников уже из других регионов, строим жилье, автоматизируем процессы.

Представитель еще одной птицефабрики Новосибирской области на условиях анонимности рассказал редакции Infopro54 о резком росте цен на комбикорма для кур.

— Отечественных практически нет, а зарубежные сильно подорожали из-за роста курса валюты, — отметил он.

Напомним, по данным Новосибирскстата, на ноябрь 2023 года численность птиц в агрокомплексе Новосибирской области сократилась почти на 10,4% (8,5 тысячи) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Производство яйца также уменьшилось — на 15%, до 299 штук на курицу. По данным Минсельхоза региона, по состоянию на 1 декабря 2023 года валовое производство яиц в регионе составляло 847,1 млн штук. На душу населения приходились 313 яиц или 154% от потребности.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отметил, что на территории региона работают семь птицефабрик, из них три занимаются только яйцом. В 2023 году «Чикская птицефабрика» реализовала инвестпроект и увеличила производство, при этом «Евсинская птицефабрика» ушла с сегмента и переквалифицировалась на производство бройлеров.

— С декабря 2023 года, после заключения соглашения с птицефабриками о динамичном снижении отпускной цены, на сегодняшний день отпускные цены на яйца у производителей в регионе уже снизились на 12% — до 91 рубля. Мы мониторим цены в магазинах, где также наблюдается снижение, — пояснил он.

Директор Сибирского округа ПАО «Магнит» Алена Рыбалко подтвердила, что ситуация стабилизируется.

— После Нового года цена на полках у нас начала снижаться — до 78 рублей и далее. В этом вопросе мы дополнительных проблем не ожидаем, — добавила она.

Галина Лупанова пояснила, что ситуация с продукцией птицеводства сейчас стабилизируется за счет двух ключевых факторов.

— С одной стороны, с 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Не скажу, что это плюс для нас, как производителей, но это окажет влияние на рынок и стабилизацию цен, — говорит она. — С другой стороны, увеличиваются меры господдержки птицефабрик, в том числе льготное целевое кредитование.

Снижение цен на яйца заметили в Минсельхозе Новосибирской области

Снижение цен на яйца заметили в Минсельхозе Новосибирской области

Андрей Шинделов добавил, что птицефабрики сегодня получают господдержку на приобретение молодняка, льготные инвесткредиты на наращивание материально-технической базы. Кроме того, по его словам, прорабатывается возможность перевода части поголовья на отечественные кроссы.

Напомним, рост цен на яйца и мясо птицы начал активно обсуждаться в публичной плоскости в ноябре. К этому моменту в Новосибирской области цена на десяток яиц превысила 100 рублей. В целом за 2023 год яйца в регионе подорожали на 80%.

Ранее редакция сообщала, что антикартельные проверки прошли на птицефабриках Омской области. В декабре генпрокурор поручил проверить цены на этот продукт в Новосибирске. 

Фото freepik — jcomp

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Рубрики : Общество Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на яйца цена на курицу


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