Эксперт Банка России объяснила рост цен на мебель в Новосибирской области

В сентябре 2023 года в Новосибирской области резко выросли цены на мебель. По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, начиная с марта 2023 года и по июль, цены сначала снижались в годовом выражении, хотя с каждым месяцем все медленнее, а потом начали расти. В сентябре мебель подорожала еще сильнее, чем в августе. Эксперт уверена, что этому есть несколько причин.

— Во-первых, вслед за ростом ввода жилья в области, увеличился спрос на мебель. Люди получали ключи от новых квартир, делали ремонт и обставляли их. По данным Росстата, за 9 месяцев этого года в Новосибирской области сдали больше двух миллионов квадратных метров жилья. Это на четверть больше, чем в прошлом году, — отметила Марина Асаралиева.

Еще одной причиной, которая повлияла на цену мебели в регионе стал рост затрат на импортные комплектующие — фурнитуру, обивку, наполнители.

— Производители мебели переносят их в цены своей продукции. Все это в совокупности — и высокий спрос, и рост расходов производителей — привело к тому, что в сентябре цены на мебель росли быстрее, чем в августе, — говорит эксперт.

Она напомнила, что цены на товары и услуги зависят от соотношения спроса и предложения на рынке. В 2022 году спрос на мебель был достаточно низким из-за сберегательной модели поведения новосибирцев и ухода крупных сетевых магазинов товаров для дома. Кроме того, ограничения на экспорт российской древесины привели к насыщению рынка. Предложение превышало спрос, цены на лесоматериалы снизились, что замедлило годовой рост цен на мебель на несколько месяцев.

— Банк России учитывает множество факторов, когда принимает решение по ключевой ставке. 27 октября регулятор повысил ставку до 15%, поскольку инфляционное давление усилилось, растущий спрос всё больше превышает предложение. В таких условиях необходимо ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть траекторию изменения цен к целевым 4% в 2024 году, — резюмировала Марина Асаралиева.

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