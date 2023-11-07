Снос трех аварийных зданий запланирован в Новосибирске

Власти Новосибирска ищут подрядчика для сноса трех аварийных домов. Информация размещена на портале госзакупок.

Многоквартирники расположены по адресам: № 15 на Крамского, № 158 на Никитина и № 119 на Лескова. Цена контракта — 1,9 миллиона рублей. Заявки на участие принимают до 10 ноября.

― Сроки выполнения работ: не позднее 20 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта, ― говорится в описании объекта закупки.

Согласно данным domreestr.ru, дом на Крамского построен 1951 году представлен в виде 2 этажей и 8 квартир, на Никитина дом построен в 1956 году с двумя этажами и 8 квартирами, на Лескова многоквартирный дом построен в 1924 году представляет собой 1 этаж в котором 4 квартиры.

Ранее редакция сообщала о том, что 11 домов признаны аварийными в Новосибирске.