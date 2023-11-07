Экс-сотрудника компании «ВИС», виновного в смерти бетонщика, осудили в Новосибирске

В Новосибирске бывший работник Группы «ВИС» признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ на четвертом мосту. По его вине умер человек. Об этом сообщает Следственный комитет по Новосибирской области.

Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Напомним, виновный был производителем работ компании «ВИС», который заключил договор с 44-летним бетонщиком. 1 февраля 2022 года экс-сотрудник не обеспечил должного контроля за подчиненными на строящемся четвертом мосту Новосибирска через Обь, также не было контроля и за средствами защиты.

― Вовремя подготовки к подъему опалубки при отсутствии защитных ограждений и страховочного снаряжения заклинило цепь лебедки и потерпевший оступился и упал в технологический проем этой платформы, получив несовместимые с жизнью телесные повреждения, ― говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что найдено нарушение в уборке снега с дорог и улиц в Новосибирске.