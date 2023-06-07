Рекламодателям

Новосибирская область отличилась в динамике роста просрочки по ипотеке

  • 07/06/2023, 16:55
Автор:
просрочка по ипотеке
Регион пока идет против общероссийского тренда.

По итогам 4 месяцев 2023 года просрочка по ипотеке, как на вторичном, так и на первичном рынке в Новосибирской области практически не изменилась. Такой вывод можно сделать из таблицы, составленной коллекторским агентством «Долговой Консультант».

недвижимость в Новосибирске

Рынок недвижимости Новосибирска: «первичка» или «вторичка» — что выбрать?

Объем просроченной ипотеки, взятой на покупку жилья на вторичном рынке, по итогам апреля в регионе составил 1 млрд 185 млн рублей (- 4 млн с начала года). Что касается кредитов на покупку строящегося жилье, то здесь просрочка составила 203 млн рублей (+1 млн за 4 месяца).

Для сравнения, в целом по России просрочка по ипотеке за 4 месяца 2023 года выросла на 2% или более чем на 1 млрд рублей. Наиболее драматичный темп ухудшения наблюдался в сегменте строящейся недвижимости: здесь прирост неплатежей оказался в два раза выше, увеличившись на 4%, почти достигнув отметки в 5 млрд рублей.

— Объем неплатежей в ипотечном кредитовании начинает нарастать, это были ожидаемые последствия бурного роста ипотеки в 2020-2021 годах, — рассуждает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Платежеспособность населения снижается, с рынка практически ушли программы рефинансирования, но нынешний всплеск неплатежей мы связываем с программами кредитных каникул. Текущий прирост фиксирует невозможность восстановления в график платежей после завершения у отдельных заемщиков, то есть льготный период прошел, повторно воспользоваться каникулами должники не могут.

На текущий момент объём просроченной ипотеки в целом по РФ на вторичном рынке достиг 54,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 841 млн или на 2%. На рынке строящегося жилья объем превысил 4,9 млрд, увеличившись на 174 млн или 4%. Совокупно прирост составил 1,015 млрд или +2%, до 59,8 млрд.

просрочка по кредитам

Просрочка по ипотеке может резко рвануть вверх

— Банки спешили наращивать объемы кредитования до введения ужесточения к ипотечным кредитам со стороны регулятора с июня 2023 года, особенно на первичном рынке, что привело к незначительному сокращению доли просроченной задолженности в общем ипотечном портфеле, с 0,42% на начало года до 0,4% на начало мая 2023 года, — говорит Денис Аксёнов.

По прогнозам экспертов «Долгового консультанта», доля просроченной ипотечной задолженности в России будет расти. Ипотеки выдается меньше, плюс начали испытывать трудности заемщики, взявшие кредиты в прошлые периоды.

— Рынок недвижимости слаб, количество потенциальных покупателей жилья сократилось, так как выросли ставки и требования кредиторов к оценке платежеспособности. Это затрудняет быструю продажу залогового жилья и, как следствие, погашение проблемной ипотеки. Полагаю, что к декабрю объем новых ипотечных долгов может вырасти до 5 млрд рублей, — прогнозирует Аксенов.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году рынок ипотеки на ИЖС в России вырастет на треть

Фото: pexels.com — Karolina Grabowska

274

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Просрочка по ипотеке недвижимость в Новосибирске


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

480 посылок военным в зону СВО отправили из Новосибирской области
7/06/23 10:37
Минобороны предложило вместо повесток использовать СМС-рассылку
6/06/23 10:56
В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
аудиторы затрудняются оценить перспективы стратегического развития Новосибирска

«Много ответственных, а виноватого за исполнение не найдешь»: аудиторы затрудняются оценить перспективы стратегического развития Новосибирска

Данные годовых отчетов мэрии носят слишком размытый характер, несмотря на масштабы заявляемых проектов.
Читать статью >>
посевы в Новосибирской области

«Для четкого понимания, сохранятся посевы зерновых или нет, нужно недели полторы»: в Минсельхозе пока не готовы давать прогнозы на урожай

Для решения проблемы с обеспечением хозяйств области кормами уже пришлось привлекать соседние регионы.
Читать статью >>
Крупнейшую роботизированную ферму в Новосибирской области планируют построить к 2024 году

Крупнейшую роботизированную ферму в Новосибирской области планируют построить к 2024 году

На ней будут работать 8 роботов.
Читать статью >>
ВВП России может показать более 6% за 2023 год

Максим Марков: Я готов поспорить, что ВВП России может показать более 6% за 2023 год

Новосибирский девелопер смотрит в будущее с большим оптимизмом.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Карта персональной ответственности дорожных подрядчиков будет доступна всем новосибирцам

07/06/2023, 17:27

«Много ответственных, а виноватого за исполнение не найдешь»: аудиторы затрудняются оценить перспективы стратегического развития Новосибирска

07/06/2023, 17:12

Почти в 600 млн рублей обойдется мэрии Новосибирска ремонт дорог в Советском районе

07/06/2023, 17:04

Евгений Миллер стал Заслуженным артистом РФ

07/06/2023, 16:28
Популярное

Как ограничить себя в сладком: советы диетологов

07/06/2023, 15:27

Саванна в Барышево: в новосибирском селе нашли кота редкой и самой дорогой в мире породы

07/06/2023, 14:59

Депутаты настаивают на возобновлении проверок производителей пива вне плана

07/06/2023, 11:19
Новости компаний

Клиенты ВТБ увеличили объемы розничного кредитования в 1,5 раза

07/06/2023, 15:22

Банк «Левобережный» предлагает альтернативу Apple Pay и Google Pay

07/06/2023, 14:00

В Сибири назначен директор по цифровым регионам «Ростелекома»

07/06/2023, 13:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска