Новосибирская область отличилась в динамике роста просрочки по ипотеке

По итогам 4 месяцев 2023 года просрочка по ипотеке, как на вторичном, так и на первичном рынке в Новосибирской области практически не изменилась. Такой вывод можно сделать из таблицы, составленной коллекторским агентством «Долговой Консультант».

Объем просроченной ипотеки, взятой на покупку жилья на вторичном рынке, по итогам апреля в регионе составил 1 млрд 185 млн рублей (- 4 млн с начала года). Что касается кредитов на покупку строящегося жилье, то здесь просрочка составила 203 млн рублей (+1 млн за 4 месяца).

Для сравнения, в целом по России просрочка по ипотеке за 4 месяца 2023 года выросла на 2% или более чем на 1 млрд рублей. Наиболее драматичный темп ухудшения наблюдался в сегменте строящейся недвижимости: здесь прирост неплатежей оказался в два раза выше, увеличившись на 4%, почти достигнув отметки в 5 млрд рублей.

— Объем неплатежей в ипотечном кредитовании начинает нарастать, это были ожидаемые последствия бурного роста ипотеки в 2020-2021 годах, — рассуждает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Платежеспособность населения снижается, с рынка практически ушли программы рефинансирования, но нынешний всплеск неплатежей мы связываем с программами кредитных каникул. Текущий прирост фиксирует невозможность восстановления в график платежей после завершения у отдельных заемщиков, то есть льготный период прошел, повторно воспользоваться каникулами должники не могут.

На текущий момент объём просроченной ипотеки в целом по РФ на вторичном рынке достиг 54,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 841 млн или на 2%. На рынке строящегося жилья объем превысил 4,9 млрд, увеличившись на 174 млн или 4%. Совокупно прирост составил 1,015 млрд или +2%, до 59,8 млрд.

По прогнозам экспертов «Долгового консультанта», доля просроченной ипотечной задолженности в России будет расти. Ипотеки выдается меньше, плюс начали испытывать трудности заемщики, взявшие кредиты в прошлые периоды.

— Рынок недвижимости слаб, количество потенциальных покупателей жилья сократилось, так как выросли ставки и требования кредиторов к оценке платежеспособности. Это затрудняет быструю продажу залогового жилья и, как следствие, погашение проблемной ипотеки. Полагаю, что к декабрю объем новых ипотечных долгов может вырасти до 5 млрд рублей, — прогнозирует Аксенов.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году рынок ипотеки на ИЖС в России вырастет на треть.