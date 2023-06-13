Врачи и фельдшеры охотно уходят в сельские медпункты из частных клиник

В ходе реализации нацпроекта развития первичного звена здравоохранения и строительства новых медучреждений в районах области проблем с медицинскими кадрами в сельской местности нет. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил глава областного Минздрава Константин Хальзов. Во-первых, по словам министра, сельские жители, работающие в частных организациях в своих населённых пунктах, охотно переходят в государственные. Во-вторых, в рамках целевого набора в медколледже в текущем году предусмотрено 700 мест.
— Кроме того, в регионе продолжают действовать программы «Земский доктор» и предоставление жилья для бюджетников-специалистов, — подчеркнул министр.
Однако, как выяснилось, данные программы действуют далеко не везде.
— В некоторых районах стройка растёт, жилье предоставляется, — говорит губернатор области Андрей Травников. — Но в одном из районов было обидно слушать главврача, что упустили трёх специалистов из-за не предоставленного жилья.
— Внедрение ПМП обеспечивает принципиально новый уровень предоставления медицинских услуг в отдаленных территориях, повышает скорость и качество оказания медицинских услуг и делает процесс оказания медицинской помощи комфортнее как для пациентов, так и для врачей. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и маломобильных граждан ПМП позволяет значительно повысить доступность медицинской помощи и услуг, — поясняли редакции Infopro54 в Минздраве Новосибирской области.
Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске началась подготовка психологов для реабилитации участников СВО.
Фото из группы Минздрава Новосибирской области ВКонтакте
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