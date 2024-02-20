Эксперт по детским товарам предложил добавить аксессуар к форме школьников

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой оценить возможность возвращения в обиход школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом, передает RT.

Ветров считает, что процесс возвращения единой униформы должен быть постепенным, при этом начать можно с возвращения «символических, но важных аксессуаров». По его словам, именно этот элемент школьного гардероба учащегося будет «символизировать его стремление к знаниям, верность стране, готовность помогать».

Ранее редакция сообщала, что в Кольцово родители первоклашек пришли в ужас от школьной формы, сшитой на заказ.