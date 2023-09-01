В Кольцово родители первоклашек пришли в ужас от школьной формы, сшитой на заказ

В Новосибирской области родители первоклашек биотехнологического лицея № 21 наукограда Кольцово заказали школьную форму в швейной фирме. У девочек должны были быть синие сарафаны, у мальчиков — брюки и жилетка.

Еще летом с детей сняли мерки, при этом акцент делался на индивидуальном подходе. Фирме родители отдали 100% предоплаты, а это один сарафанчик — около 1980 рублей, брюки — чуть меньше, и после месяца ожидания форму привезли в лицей.

В беседе с КП-Новосибирск родители уточнили, что тем, кто рассчитывался наличкой, чеки давали, но только по запросу.

— Когда я открыла упаковку и пощупала ткань, то подумала, что нам привезли половую тряпочку за две тысячи. Надела сарафан на дочку и поняла, что не ошиблась. Зачем снимали мерки, если форма не по размеру? Это не сарафан, а паранджа, — возмутилась одна из мам. — Брюки на одного из мальчиков пришли такие, что туда влезет еще один мальчик.

Родители почти половины первоклассников написали заявление на возврат. И отдали одежду обратно в фирму.

— Теперь ждем возврата денег. С этим начались трудности.

Дело в том, что фирма может сделать возврат только с их счета на карту. А как быть тем, кто платил наличными, пока не понятно.