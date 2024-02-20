«Завалила устный экзамен»: школьница покончила с собой после ОГЭ по русскому языку в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска девятиклассница покончила с собой после того, как не прошла собеседование для допуска к экзамену по русскому языку на ОГЭ.

Тело мертвой девочки в ее комнате обнаружила мать. Женщина вызвала скорую, но было уже поздно — медики констатировали смерть подростка.

— Школьница совершила суицид в день, когда было устное собеседование по русскому. Девочка не сдала. По данному факту проводится проверка, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, девочка в последнее время была очень тревожная. В школе постоянно нагнетали обстановку по поводу предстоящих экзаменов. У ребенка накануне происходили нервные срывы. Семья обращалась за помощью к психиатру.

Ранее редакция сообщала о том, что летом 2023 года родители девятиклассников, сдающих ОГЭ, оказались в шоке от результатов экзамена по математике. В одной из школ Новосибирска двойки по математике получили более 30 девятиклассников.