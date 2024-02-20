Вода затопила дорогу в Заельцовском районе Новосибирска

Несколько дней в Заельцовском районе Новосибирска вода затапливает дорогу, ведущую от улицы Жуковского к жилому комплексу «Жуковка».
― Водители ныряют в лужи, автомобили все во льду. Это стресс для машин, ― рассказала сибирячка в паблике «АСТ-54».
Отмечается, что вчера, 19 февраля яму откачали. На дороге нашли кучу госномеров. Однако сегодня, 20 февраля, импровизированный водоём снова наполнился.
Ситуация вызвала огромный ажиотаж в комментариях. Так, многие новосибирцы назвали этот участок Новой Венецией. Многие советуют обратиться за помощью в прокуратуру Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что пробка образовалась на Гусинобродском шоссе из-за массового ДТП.
Фото со страницы АСТ54.
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