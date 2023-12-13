Эксперт предупредил о повышении налога в 2024

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, кадастровая стоимость жилья в стране после переоценки выросла в среднем на 20-25%. Это, в свою очередь, неумолимо повлечет за собой увеличение налога на недвижимость, которое наверняка произойдет уже в следующем году, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт добавил, что данные пересчета будут учитываться при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Значит заплатить налог придется до декабря 2025 года.

При этом собственник вправе оспорить новую кадастровую стоимость. Для этого необходимо потребовать пересчет на основе отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости, пояснил юрист.

На сегодняшний день для большой доли объектов жилья налог равен 0,1% от кадастровой стоимости, а для квартир с кадастровой стоимостью свыше 300 млн руб — 2%. В соответствии с российским законодательством, единовременный рост налога выше 10% от прежнего размера запрещен, однако, это не отменяет значительного роста других платежей, связанных и не связанных с кадастровой стоимостью. Это касается госпошлины, аренды, выкупной цены, обслуживания и ремонта.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме решают, на сколько и для кого повышать налоги.