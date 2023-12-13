«Ходим одетые»: без тепла остались НГУ и физматшкола в Новосибирске

Родители новосибирских учеников физматшколы получили сообщение о том, что в связи с аварией на теплотрассе, здания учебного корпуса и общежитий СУНЦ НГУ 13 декабря остались без подачи тепла.

— В настоящее время ведутся восстановительные работы, — говорится в сообщении. — Учитывая отрицательную температуру окружающего воздуха, администрация СУНЦ НГУ обращается с просьбой к родителям учеников, имеющих место постоянной регистрации в Новосибирске и близлежащих районах, с просьбой забрать детей домой на период устранения аварии. Будем крайне признательны, если при этом у вас окажется возможность забрать не только своего ребенка, но кого-либо из его иногородних друзей.

В приемной СУНЦ НГУ Infopro54 подтвердили, что из-за прорыва теплотрассы без тепла остались корпус и общежития физматшколы, а также НГУ и его общежития.

— Сейчас идет поиск повреждения. Нам обещают, что все устранят к 18.00, — пояснили редакции.

За теплоснабжение в этом районе Новосибирска отвечает ФГУП «УЭВ». В диспетчерской службе компании редакции подтвердили, что пока аварию на теплосетях планируют устранить до 18.00.

— Но там теплоноситель слабый, поэтому особого тепла пока не будет, — уточнили редакции.

Мама одной из учениц СУНЦ НГУ рассказала Infopro54, что поехала в физматшколу забирать дочку и еще нескольких детей домой.

— Пока до пятницы, — пояснила она. — Нам достался в итоге один ребенок. Хотели взять больше, но всех уже разобрали. — С утра сказали, что авария на теплотрассе. Попросили позвонить родителям, спросить могут ли забрать домой. Пока в общежитии прохладно, ходим одетые, но пар изо рта не идет, — сообщил Infopro54 ученик СУНЦ НГУ Антон. — Отопление есть, но слабое. Обычно хорошо топят. Сказали, что в ближайшее время более высокой температуры не ждать — авария на теплотрассе, — отметил Infopro54 один из студентов, проживающих в общежитии 1Б. — В боковых блоках (которые с двух сторон с улицей граничат) вообще холодно, —сообщил студент, проживающий в общежитии НГУ №6.

Ранее редакция рассказывала о том, что за три дня морозов в мэрию поступило более 300 обращений от замерзших в квартирах жителей Новосибирска.