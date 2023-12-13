Иностранцев с мефедроном на 110 млн рублей задержали под Новосибирском

В Болотнинском районе Новосибирской области сотрудниками регионального ФСБ были задержаны двое безработных иностранцев, организовавших производство и распространение наркотиков на территории региона.

По информации оперативников, 43-летние мужчины устроили лабораторию по производству наркотиков в целях дальнейшего сбыта в частном доме одного из них.

— При обыске было обнаружено свыше 44 килограммов готового к сбыту мефедрона, 1700 литров веществ, используемых в изготовлении наркотиков, и лабораторное оборудование. Стоимость изъятой партии мефедрона по ценам «черного рынка» составила свыше 110 млн рублей, — сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.

Упакованную «синтетику» дилеры раскладывали по тайникам в лесу.

— Следователями УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере», — добавили в ведомстве.

Оба наркодилера арестованы и находятся в новосибирском СИЗО.

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