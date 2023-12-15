Эксперт предупредил о вреде употребления фиточая и добавки омега-3 для печени

Кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в беседе с Радио Sputnik предупредил об опасности для здоровья печени, которую могут таить распространенные биологически активные добавки и фиточаи.

По его словам, вместо того чтобы обращаться за помощью к квалифицированным врачам, люди часто практикуют самолечение, принимая эти добавки.

Сергей Вялов подчеркнул, что большая доля омега-3 добавок, которые можно приобрести в магазинах, имеют низкое качество. Эксперт уточнил, что зачастую вместо содержащихся в омега-3 ненасыщенных кислот, эти добавки содержат насыщенные, что, в свою очередь, негативно сказывается на печени.

Также гепатолог упомянул о вреде употребления травяных сборов, которые предлагаются в качестве средств для сброса веса.

Особое внимание врач обратил на сборы, в которых содержится зверобой, так как данное растение имеет прямое токсическое воздействие на печень. Оно может спровоцировать развитие цирроза печени у людей, злоупотребляющих данным видом добавки в течение пяти-шести лет.

Ранее редакция сообщала, что врач предупредил о последствиях лечения горла народными средствами.