Поезд, посвященный Нижнему Новгороду, курсирует между станциями метро Новосибирска

В Новосибирске запустили брендированный поезд. Он посвящен Нижнему Новгороду. Об этом сообщает Новосибирский метрополитен.
В поезде размещена информация об истории Нижнего Новгорода, традициях, а также, проживающих в городе людях.
— Это поспособствует знакомству и сплочению жителей обоих городов, — отметил Евгений Тюрин, заместитель главы Минтранса Новосибирской области.
Расписанный поезд будет курсировать в метрополитене Новосибирска до июля 2024 года.
Напомним, что уличный художник Wince раскрасил трамвай №13 в Новосибирске. Роспись посвящена селу Кривощеково и городу Новониколаевску.
Ранее редакция сообщала о том, что на замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей.
Фото со страницы Новосибирского метрополитена в Телеграме
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