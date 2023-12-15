Поезд, посвященный Нижнему Новгороду, курсирует между станциями метро Новосибирска

В Новосибирске запустили брендированный поезд. Он посвящен Нижнему Новгороду. Об этом сообщает Новосибирский метрополитен.

В поезде размещена информация об истории Нижнего Новгорода, традициях, а также, проживающих в городе людях.

— Это поспособствует знакомству и сплочению жителей обоих городов, — отметил Евгений Тюрин, заместитель главы Минтранса Новосибирской области.

Расписанный поезд будет курсировать в метрополитене Новосибирска до июля 2024 года.

Напомним, что уличный художник Wince раскрасил трамвай №13 в Новосибирске. Роспись посвящена селу Кривощеково и городу Новониколаевску.

Ранее редакция сообщала о том, что на замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей.