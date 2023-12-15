Кораллы и электрошокеры хотели провезти из-за границы в Новосибирск

В Толмачево выявили 15 фрагментов морских кораллов в багаже авиапассажирки, прилетевшей в Новосибирск из Таиланда. Также в багаже другого человека нашли 5 электрошокеров. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского Таможенного управления.

Фрагменты кораллов таможенники обнаружили у пассажирки рейса «Пхукет — Новосибирск». Эти сувениры попали под категорию находящихся на грани вымирания.

— Они были направлены для проведения таможенной экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — отметили в сообщении.

В то же время у другого пассажира «Новосибирск — Баку» были найдены сразу 5 электрошокеров.

— Товары, запрещенные к перемещению через границу, изъяты, возбуждено дело, — говорится в сообщении.

Напомним, что 27 редких кораллов попытались ввезти через аэропорт Новосибирска. Их направили на экспертизу.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажирка хотела незаконно провезти из Китая 30 смарт-часов.