Врач предупредил о последствиях лечения горла народными средствами

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что лечение больного горла народными средствами (например, поеданием лука, чеснока и имбиря) может лишь усилить раздражение воспаленной слизистой. По его словам, прогревание также может стать причиной еще большего распространения инфекции, тем более, если у больного высокая температура.

Кроме того, к ингаляциям горячим паром над картошкой и с использованием небулайзера тоже не стоит прибегать без назначения врача, предупредил Андрей Тяжельников.

Однако врач настоятельно порекомендовал показаться специалисту, который точно поставит диагноз и назначит соответствующее лечение. При этом он допустил возможность использования для полоскания горла меда с редькой и настоев трав.

Тяжельников отметил, что во время болезни нельзя пить холодную воду, так как это может лишь ухудшить состояние больного. И призвал пить теплые напитки, такие как чай с лимоном и медом, ягодные и травяные настои, просто теплую чистую воду.

— Теплое питье смягчает горло и выводит интоксикацию, — подчеркнул эксперт.

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