Эксперт сообщил о повышении пенсий в декабре

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что прибавка к пенсиям в декабре традиционно полагается ранее работавшим пенсионерам, если они уволились в сентябре текущего года, а также гражданам, достигшим в ноябре возраста 80 лет. Эксперт отметил, что такое повышение происходит каждый месяц.

При этом для основной массы неработающих пенсионеров пенсии вырастут в январе следующего года на 7,5%. А чтобы выяснить насколько точно увеличится размер пенсионных выплат, нужно умножить текущую выплату на коэффициент увеличения, который составит 1,075.

Так, при пенсии в 20 тыс. руб. прибавка составит примерно 1,5 тыс. руб. ежемесячно, подсчитал экономист. Вместе с тем, годовой прирост будет равен примерно 18 тыс. руб. Андрей Гиринский уточнил, что, если текущий размер пенсии выше, то и прибавка окажется больше.

А вот, что касается работающих пенсионеров, то для них индексации пока не предусмотрено.

При этом большая часть пенсионеров получат выплату за январь уже в декабре.

— Как правило, такие перечисления производят 3 числа каждого месяца. С 1 по 8 января — праздничные дни, поэтому деньги переводят заранее. Пенсия за декабрь тоже начнет приходить чуть раньше — начиная с 1 декабря, из-за того, что 2 и 3 декабря — выходные дни», — заключил специалист.

Ранее редакция сообщала, что пенсионерам в Новосибирске в 2024 году проиндексируют пенсии на 7,5%.