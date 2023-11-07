Пенсионерам в Новосибирске в 2024 году проиндексируют пенсии на 7,5%

Размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит 7,5%. Такие параметры предусматривает проект бюджета Социального фонда на 2024 год.

— Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%, — говорил глава Минтруда России Антон Котяков.

По его словам, в результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей.

Социальная пенсия по старости, по инвалидности и по потере кормильца будет проиндексирована с 1 апреля также на 7,5 %. В среднем в 2024 году она составит 13 463 рубля.

В августе 2024 года будут скорректированы пенсии работающих пенсионеров: выплаты им увеличат за счет взносов, которые делали работодатели в течение минувшего года.

Стоимость пенсионного балла в 2024 году составит 133,05 рубля. Сейчас этот показатель равен 123,77 рубля.

Прожиточный минимум пенсионера в 2024 году достигнет 13 290 рублей. Сейчас он составляет 12 363 рубля.

Ранее редакция сообщала, что военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии.