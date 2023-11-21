Креативное кино воздействует на статистику дорожных происшествий

По традиции в канун Дня памяти профилактические акции прошли в населенных пунктах Новосибирской области, размещена наружная социальная реклама с обращением к водителям и пешеходам. Центральным событием проекта 2023 года стал ретроспективный показ и обсуждение короткометражных фильмов по безопасности дорожного движения, созданных в Новосибирской области: акция прошла 17 ноября в центре культуры и отдыха «Победа». Мероприятие подготовили и провели общественная организация «Форпост», Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госавтоинспекция Новосибирской области, а зрителями стали руководители автошкол, педагоги, студенты и учащиеся профильных учебных заведений, представители общественности.

Перед началом показа к зрителям обратились министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Викторович Костылевский, начальник Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области Александр Владимирович Бабенков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Александрович Анисимов, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Николаевна Болтенко, председатель общественной организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» Ирина Васильевна Морозова. По словам Анатолия Костылевского, «День памяти жертв ДТП — это день, когда мы вспоминаем погибших и отмечаем, насколько важна человеческая жизнь, и, конечно, думаем, что еще надо сделать для того, чтобы люди на дорогах не гибли». Александр Бабенков отметил, что в этом году в автоавариях в нашем регионе погибли уже 240 человек, а около 85 % дорожных происшествий происходит именно по вине водителей.

«А значит, — сказал он, — нам необходимо продолжать разъяснительную работу и использовать для этого все возможные инструменты, в том числе и современную кинопродукцию».

В ходе кинопоказа вниманию публики представили фильмы, снятые с 1963 года до настоящего времени местными режиссерами по заказу общественной организации «Форпост» и региональной Госавтоинспекции. Многие из киноработ, такие как «Кредитка», «Самоликвидаторы», «В черном городе» и другие имеют награды всероссийских конкурсов и известны не только в Новосибирской области, но и во многих других регионах. Фильмы, созданные в разные годы и в разных жанрах, вызвали живой интерес зрителей и были встречены аплодисментами. В обсуждении киноработ, состоявшемся после просмотра, собравшиеся задали вопросы авторам фильмов, находившимся в зале, отметили уникальность новосибирской кинопродукции по безопасности и её практическую значимость для формирования культуры участников движения, а также пожелали организаторам продолжать работу по созданию фильмов для различных возрастных категорий.

Подводя итоги кинопоказа и состоявшегося обсуждения фильмов, председатель общественной организации «Форпост» Ирина Морозова поблагодарила всех собравшихся: авторов короткометражек, активных зрителей, высказавших предложения и пожелания, и заверила участников мероприятия, что совместная работа специалистов по безопасности дорожного движения и новосибирских режиссеров и видеографов будет продолжена.