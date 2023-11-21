ФСБ задержала студента-террориста в алтайском вузе

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного студента. Парня обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ: за публичное оправдание и пропаганду терроризма, вовлечение в участие в деятельность организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, участие в деятельности такой организации.

― С начала 2023 года иностранец публично оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, действующей на территории Афганистана и запрещенной в Российской Федерации. Формируя образ праведности, привлекательности и даже «богоугодности» террористической организации, молодой человек убеждал своих собеседников в необходимости вступить в ее ряды и стать участниками «боевого джихада», ― рассказали в УФСБ по Алтайскому краю.

При этом студент осознавал, что занимается вербовкой, поэтому даже старался соблюдать меры конспирации и требовал от своих собеседников сохранять тайну. Но, к счастью, кто-то из молодежи все-таки заподозрил опасность и сообщил о тревожных признаках в правоохранительные органы.

Иностранного вербовщика задержали оперативники ФСБ. Отрицать свою вину парень не стал.

― В ходе следствия он заявил о своей личной готовности к участию в боевых действиях в составе запрещенной организации, а также к убийству «неверных», ― добавили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в 1-й Восточный окружной военный суд. Студенту, теперь уже бывшему, грозит реальный и весьма внушительный срок лишения свободы.

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