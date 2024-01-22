Эксперт ЖКХ: приватизация породила класс «нищих собственников»

Эксперт ЖКХ Андрей Широков утверждает, что приватизация породила класс «нищих собственников», которые сегодня неспособны платить за содержание жилья суммы, нужные для того, чтобы поддерживать его в должном виде, и стала основной ошибкой 1990-х годов, передает aif.ru. Именно поэтому, на его взгляд, необходимо расселить граждан страны из их квартир в арендное жилье.

По словам Андрея Широкова, платежи за содержание общедомового имущества должны быть минимум в четыре раза выше действующих. Так, платеж в среднем в 25 рублей за квадратный метр в месяц он предлагает увеличить до 100 рублей.

При нынешнем развитии экономики страны 60% ее населения должны снимать жилье, считает он.

Ипотеку специалист назвал еще одним инструментом, который лишь «загоняет» население в частную собственность.

Разрешить проблему переизбытка такой собственности он призывает с помощью деприватизации части квартир за счет экономических стимулов. Таким образом из этой недвижимости можно создать сегмент арендного субсидированного жилья, которое, в свою очередь, будет востребовано малоимущими.

Ранее редакция сообщала, что все идет к окончательному сворачиванию льготной ипотеки в России.