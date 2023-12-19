Все идет к окончательному сворачиванию льготной ипотеки в России

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов напомнил, что с 23 декабря первоначальный взнос по льготной ипотеке будет повышен с 20% до 30%, а максимальный размер кредита для всех регионов теперь составит шесть млн руб, пишет РИА Недвижимость.

Эксперт уверен, что данная мера со стороны властей – это шаг к окончательному сворачиванию всеобщей льготной ипотеки.

— По сути, сейчас наступает транзитный период перед ее полным завершением в июле 2024 года, — добавил Сырцов.

При этом собеседник агентства отметил, что ситуацию нельзя считать критичной для рынка, потому что государство оставило прежними условия по семейной и IT-ипотеке.

Он пояснил, что покупатели, для которых эти программы будут недоступны, смогут оформить удобные инструменты от девелоперов, например, траншевую ипотеку. Что, в свою очередь, позволит значительно снизить продажи.

Руслан Сырцов считает решение кабмина – компромиссом, способным сэкономить бюджетные средства без удара по строительной отрасли.

Ранее редакция сообщала, что в новых российских регионах начали выдавать льготную ипотеку.