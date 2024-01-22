Спасенный новосибирцами на СВО кот Лютый принят на военную службу

Бойцы из Новосибирска спасли черного котенка в зоне СВО. Маленького пушистика назвали Лютым. Недавно представители ОНФ опубликовали фото подросшего четвероногого сослуживца.

Как появился котик в отряде уже никто не помнит. Но как только его заметили бойцы, он сразу запал им в душу.

— Он стал всеобщим любимцем, — сообщили в отделении Народного фронта Новосибирской области.

В новосибирском отделении рассказали, что из маленького и слабого пушистика вырос настоящий большой котяра.

По рассказам бойцов, у Лютого «встроенное ночное зрение» и он каждый день заступает на дежурство вместе с человеком. Свое довольствие Лютый добывает сам ― активно ловит в расположении крыс и мышей.

— У наших бойцов в каждом отделении есть своей четвероногий друг, а то и не один. Вот ждем сейчас фото одного Барбосика от другой группы, — отметили в пресс-службе Народного фронта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские бойцы приютили крошечного сыча, который выпал из гнезда в зоне обстрела.