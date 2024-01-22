Смертность бизнеса выросла в Новосибирской области

За 2023 год в Новосибирской области были открыты 4 912 компаний, закрыты — 7 183. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Таким образом, количество компаний за год в регионе сократилось на 2 271.

Для сравнения: в 2022 году в области были открыты 4 924 компании, закрылась 6 871, то есть за год с рынка ушли 1 847 компаний.

Если посмотреть в разрезе регионов Сибири, то лидирующее место по выбывшему бизнесу занимает Новосибирская область. На втором месте — Омская область, где в 2023 году закрылись 1 512 компаний.

Отрицательный баланс между стартом и ликвидацией бизнеса наблюдался во всех регионах округа за исключением Республики Тыва, где по итогам 2023 года количество работающих компаний выросло на 53.

Судя по данным FinExpertiza, в целом по округу в 2023 году открылись 17 257 новых компаний (в 2022 году — 17 549), закрылись — 23 026 (23 655). Количество работающего бизнеса в Сибири в 2023 году в итоге уменьшилось на 5 769 компаний (в 2022 году — на 6 106).

В целом по России закрытых компаний оказалось на 11 489 больше, чем открытых. При этом количество ликвидированного бизнеса в 2023 году на 9,2% меньше, чем в 2022-м. По данным экспертов, 9,2% — это рекордный показатель по минимальной смертности бизнеса в РФ.

— Снижение смертности бизнеса связано с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний, — отметили аналитики FinExpertiza.

82% закрывшихся российских компаний исключены из ЕГРЮЛ по решению налоговиков:

68% вычеркнули из реестра в связи с наличием недостоверных сведений,

13,2% отмечены как недействующие юридические лица,

18,3% ликвидированы по инициативе учредителей, в том числе через банкротство.

Основная часть исключенных из госреестра компаний имели признаки фирм-однодневок — добавили в FinExpertiza.

— В субъектах, входящих в топ, по сравнению с 2022 годом новые бизнесы стал запускаться реже, а действующие компании закрывались чаще, — констатировали в FinExpertiza.

Так что Новосибирская область пошла против сибирского и российского тренда, продемонстрировав рост количества закрывшихся компаний. Регион попал в топ-5 территорий России с наибольшей убылью бизнеса. Омская область находится на восьмом месте.

Напомним, на 1 ноября в госреестрах Новосибирской области числились 87 000 организаций (-1 553 к аналогичному периоду прошлого года) и 89 000 предпринимателей (+6 270). При этом в области продолжает расти количество самозанятых: 176 000 самозанятых — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В декабре эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант» сообщали, что предприниматели не могут вернуть банкам 1,5 млрд рублей в Новосибирске.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы потратили в ресторанах и гостиницах города 28 млрд рублей.