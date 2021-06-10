Экспертиза отправила на доработку документацию по Октябрьскому мосту

—Мы получили замечания от Главгосэкспертизы по документации по капремонту Октябрьского моста. В этом нет ничего страшного — это нормальный рабочий процесс, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, в ближайшие две недели замечания будут ликвидированы и вновь направлены на экспертизу.

— После получения согласования мы будем приступать к конкурсным процедурам, —добавил глава города.

Ранее Локоть отмечал, что капремонт Октябрьского моста рассчитан на два года. В этом сезоне планируется привести в порядок дорожное покрытие моста, а работы по остальным элементам будут проводиться в 2022 году. Стоимость работ мэр обещал озвучить только после того, как ПСД пройдет экспертизу. Проектную документацию по объекту готовит московская компания ООО «Трансстройпроект», которая по контракту получит за свою работу 28.4 млн руб.