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СберЛогистика открыла в Новосибирске центр для хранения продуктов

  • 10/06/2021, 16:01
Федеральная логистическая компания СберЛогистика открыла распределительный центр площадью около 7000 м2, предназначенный для хранения и обработки продуктов питания и дальнейшую их отправку.

Новый склад класса «А» оснащён зоной для сортировки и 5 мульти режимными камерами хранения. Распределительный центр находится в Новосибирском районе, сельском поселении «Толмачевский сельсовет», в 6 километрах от Международного аэропорта Новосибирска (Толмачёво).

Александр Трапезников, генеральный директор компании СберЛогистика:

«Новый склад оборудован холодильными камерами с регулируемым режимом от -24 до +24 градусов, что позволяет передавать на хранение такие категории, как: овощи, фрукты и продукты, требующие глубокой заморозки. Хаб расширит возможности по хранению и обработки для наших клиентов. Всего у СберЛогистики 2 склада для хранения продуктов питания в Москве и теперь в Новосибирске, а также 5 складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Общая площадь складских помещений – более 120 000 м²».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк:

«Сбер активно развивает логистическое направление своей экосистемы по всей России. Открытие центров хранения в крупных городах поможет оптимизировать поставщикам расходы на логистику и хранение своих товаров. Зона обслуживания – вся Западная Сибирь. Также открытие нового распределительного центра поспособствует созданию дополнительных рабочих места в регионе. Так, бесперебойную работу на складе будут обеспечивать около 70 сотрудников».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : Толмачев аэропорт Сберлогистика Сбербанк Николай Шилов Александр Трапезников


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