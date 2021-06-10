СберЛогистика открыла в Новосибирске центр для хранения продуктов

Новый склад класса «А» оснащён зоной для сортировки и 5 мульти режимными камерами хранения. Распределительный центр находится в Новосибирском районе, сельском поселении «Толмачевский сельсовет», в 6 километрах от Международного аэропорта Новосибирска (Толмачёво).

Александр Трапезников, генеральный директор компании СберЛогистика:

«Новый склад оборудован холодильными камерами с регулируемым режимом от -24 до +24 градусов, что позволяет передавать на хранение такие категории, как: овощи, фрукты и продукты, требующие глубокой заморозки. Хаб расширит возможности по хранению и обработки для наших клиентов. Всего у СберЛогистики 2 склада для хранения продуктов питания в Москве и теперь в Новосибирске, а также 5 складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Общая площадь складских помещений – более 120 000 м²».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк: