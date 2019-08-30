Эксперты «Балтики» поделились опытом реализации проекта по раздельному сбору отходов

В Новосибирске состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам применения закона об отходах производства и потребления. В ходе мероприятия эксперт новосибирского филиала «Балтики» поделился успехами проекта по развитию системы раздельного сбора и переработки отходов в Сибири.

23 августа в Новосибирске состоялся научно-практический круглый стол «Проблемы применения Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и пути их решения». Организатором выступил Новосибирский государственный университет экономики и управления. Во встрече приняли участие представители научного, экспертного сообщества, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, субъекты малого и среднего предпринимательства.

В ходе своего выступления менеджер по рециклингу новосибирского завода Павел Арбатский отметил, что пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, в рамках долгосрочной стратегической программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» уже в течение пяти лет реализует проект по раздельному сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу», направленный на достижение нашей цели «НОЛЬ углеродного следа». Поэтому уже сейчас «Балтика» сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами и устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов.

Все собранные отходы, а это ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка, картон и прочее, — направляются на переработку. Так, по итогам 2018 года контейнеры компании и партнеров установлены в 52 городах России. В Новосибирской области «Балтикой» и партнерами компании по раздельному сбору отходов упаковки установлено около 170 контейнеров. Всего в 2018 году «Балтике» удалось собрать и отправить на переработку более 73 тыс. тонн отходов, в том числе в регионе собрано более 4200 тонн стеклобоя, более 1200 тонн пластика, около 900 тонн бумаги и т.д. Общие инвестиции компании «Балтика» в проект превысили 50 миллионов рублей.

— Сокращение объёмов отходов и внедрение эффективных механизмов управления их переработкой является важным фактором снижения нагрузки на окружающую среду, в том числе, выбросов парниковых газов. В нашей стране применяется механизм расширенной ответственности производителя, в соответствии с которым производители или импортеры обязаны выполнять нормативы по утилизации бытовых отходов от своей продукции. «Балтика» начала осуществлять принцип расширенной ответственности производителя еще до изменений в законодательстве. Компания выбрала путь самостоятельного выполнения нормативов через инвестиции в создание современной системы раздельного сбора и переработки коммунальных отходов, отказ от захоронения отходов в пользу вторичной переработки, — комментирует Павел Арбатский.

Кроме того, в ходе реализации проекта в регионе проводится просветительская работа по повышению знаний жителей о необходимости бытовой сортировки мусора, в том числе, совместные мероприятия с учебными заведениями и общественными организациями, популяризации «зеленой экономики» и ответственного поведения, связанного с раздельным сбором.

Фото предоставлено пресс-службой компании