Новосибирские проекты прошли в финал Всероссийского конкурса IT-проектов «ПРОФ-IT»

Стартовало голосование в одном из крупнейших в стране конкурсов в сфере информационных технологий – «ПРОФ-IT». В финал Всероссийского конкурса от Новосибирской области прошли два проекта – «Охота-плюс» и «Господдержка агропромышленного конкурса», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, проект «Охота-плюс» ориентирован на охотников. Благодаря проекту снижаются административные барьеры, на едином ресурсе будет размещена информация обо всех охотугодиях региона. Также можно будет из единого места заказать в электронном виде разрешение на охоту. Проект «Господдержка агропромышленного конкурса» обеспечивает получение господдержки фермерами полностью в режиме онлайн без необходимости посещения регионального министерства сельского хозяйства.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, традиционно конкурс «ПРОФ-IT» проводится среди региональных органов власти, которые заявляют свои проекты в различных номинациях, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Культура» и др.

В настоящее время проходит народное голосование за проекты. Отдать свой голос может любой житель Новосибирской области. Голосование продлится до 8 сентября включительно.

Фото: с сайта конкурса «ПРОФ-IT»