Стартап на мобильных экскурсиях

— Алексей, когда сформировалась идея создать стартап в формате мобильных экскурсий? Почему решили начать с Новосибирска?

— Начну со второго вопроса. Здесь все просто. Существует классическое правило: бизнес лучше начинать в том городе, в котором ты находишься. Было бы странно, если бы я, живя в Новосибирске, сделал по-другому.

Я люблю город, мне нравится многое, что у нас здесь есть, и мне больно, что большинство горожан это не видит и не понимает — наш город полон интриг и секретов, а также прелести того, как здорово все это открывать для себя. Задачей нашего стартапа было: организовать экскурсии в таком формате, чтобы люди посмотрели на Новосибирск под иным ракурсом, чтобы увидели — у нас есть интересные и красивые улицы, дома, места. Я много путешествую, и поэтому у меня уже была сформирована идея, как все это правильно обыграть.

У проекта два основателя: я, который долго вынашивал эту идею электронного гида в формате путешествий, и Александр Евстефеев — программист, занимавшийся технической частью.

— На каком языке будут проходить экскурсии?

— Вы обращали внимание, сколько групп китайских туристов собирается на площади Ленина около часовни? А потом перебираются от одной достопримечательности Новосибирска к другой? Будущее не за гидом, который идет и рассказывает что-то в петличку микрофона, а за мобильными приложениями. Китайцы очень сильно ушли вперед в плане развития мобильных технологий. По популярному в КНР WeChat-мессенджеру сегодня можно делать практически все: заказать пиццу, оплатить услуги и т.д. Покупка экскурсий — это следующий шаг. Именно поэтому следующим языком, на котором мы будем проводить экскурсии, будет китайский, а еще английский.

— Как разрабатывали маршруты для экскурсии? Что в них будет входить?

— «Фишкой» нашего приложения Mappi являются не достопримечательности, которые любой может найти на карте 2ГИС, а именно интересные, эффектные маршруты, позволяющие ощутить атмосферу города. Разрабатывая приложение, мы выдвинули гипотезу, что люди чаще всего заходят в интернет-приложение, чтобы отдохнуть. Именно поэтому в своем стартапе решили использовать следующую модель: юмор, сарказм и польза. Именно в такой последовательности, решив, что просто грузить человека — неправильная позиция.

В базовой версии у нас 4 маршрута. Первый — для любителей архитектуры и красивых мест. Второй — для тех, кто любит тусоваться, кто хочет погулять с друзьями или со своей второй половинкой, а может, провести мальчишник. Третий — для любителей всего интересного. В Новосибирске много очень привлекательных мест, о которых большинство жителей города совсем ничего не знает. Четвертый маршрут мы сделали экспериментальным, где акцентом является богатство. В 11 точках города мы «спрятали» виртуального президента США Дональда Трампа. Путешественник должен найти эти места, навести на Трампа камеру телефона и получить от него совет, как разбогатеть. То есть экскурсия превращается в виртуальную игру.

К формированию маршрутов мы привлекали лучших экспертов-экскурсоводов Новосибирска, хорошо знающих наш город. Маршрут с Дональдом Трампом делал лично я, и мне он понравился.

— Как оцениваете спрос на приложение?

— Я самый прослушиваемый телеграм-бизнес-блогер. Опыт подсказывает, что мой голос людям нравится. На YouTube я озвучивал два ролика, и они набрали 1,1 млн просмотров, огромное количество лайков и комментариев. Я стартапер, все делаю собственными силами, поэтому решил: а зачем мне привлекать диктора — буду озвучивать ролики сам. И сам проведу экскурсию для гостей нашего города с помощью сарказма, юмора и классной информации. То есть приложение — это не просто маршрут с картой, а аудиогид в моем лице.

Как путешественник я вижу, что в плане путешествий у нас в стране в буквальном смысле каменный век. При этом около 20 млн россиян регулярно путешествуют. Это огромная цифра! В то же время приложение актуально не только для путешествий, но и для внутреннего использования. Новосибирцы тоже могут себя развлечь такими экскурсиями, когда надоест гулять по набережной, по паркам, ходить в кино и кафешки, когда захочется чего-то новенького. А тут мы!

— Планируете ли менять маршруты, увеличивать их количество?

— Безусловно! Стартап устроен так, что мы придумываем гипотезу, потом ее проверяем. Проверка гипотезы с экскурсиями намечена на 31 августа. Я решил собрать своих подписчиков — около 50 человек — и пройтись с ними по одному из маршрутов. Соберу обратную связь, а потом буду делать выводы. В дальнейшем мы планируем добавлять в наши маршруты новые локации и увеличивать количество самих маршрутов. Люди любят, когда их развлекают, и мы будем этим заниматься. В идеале планируем, что каждый маршрут будет привязан к какому-то поводу. Например, некоторое время назад был безумно популярен фильм «Мстители». Вполне можно сделать героев фильма в 3D-моделях и разместить их по городу, чтобы, к примеру, человек-паук висел где-то на стене и давал советы участнику экскурсии: что и где нужно посетить.

— Получается, что это одна из возможностей монетизации проекта? За счет таких советов можно привлекать посетителей в определенные локации. И их владельцы могут быть заинтересованы в таком сотрудничестве для увеличения трафика.

— Да, это одна из моделей монетизации. Но она гораздо сложнее, чем продавать готовые маршруты. К ней мы будем идти постепенно, так как для этого необходимо выстраивать договорные отношения с крупными компаниями, а это долгая история.

— Сколько инвестировали в проект? Рассчитывали сроки окупаемости вложений?

— Лично для меня инвестиции — очень сложный вопрос. Я не раз встречал истории, когда люди кичатся цифрами, гордо заявляя: я вложил в приложение 2, 3 и т.д. млн рублей. Но, это звучит весьма глупо после того, как они добавляют, что приложение пока не работает. Я пошел по-другому пути, так как бизнесом занимаюсь с 19 лет и к своим 27 уже накопил довольно большой опыт, а бизнес-проекты привык делать самостоятельно, без инвестиций. Так как программную часть делал партнер, у нас отпала необходимость искать сторонних программистов. Это была существенная экономия, так как хорошие программеры запрашивают от 100 тысяч рублей в месяц. Для разработки дизайна я привлек специалиста, работавшего с S7 и Mail.ru. Он фрилансер, находится на Украине, и нам пришлось договариваться. Как предприниматель я вообще люблю именно договариваться, привлекая партнеров, с которыми мы можем быть полезны друг другу без финансов. Много вещей я делегировал, поэтому нужно было заплатить экскурсоводам, составлявшим маршруты, помощнику, вносившему их в приложение. Так что общие инвестиции в проект я не считал. За окупаемость тоже не переживаю, так как вкладывал в стартап личные средства, которые вытащил из другого бизнеса. Сейчас деньги мне приносит сетка в телеграмме и сетка сообщества «ВКонтакте». Ранее я занимался кальянным бизнесом, строительством детских домиков, у меня была своя кофейня в Новосибирске. Вот если бы за мной стояли кредиторы или инвесторы, хлопавшие бы меня по плечу, то я бы напрягся. А так — дышу спокойно. Думаю, посмотрю 2-3 месяца на реальную рентабельность модели. В бизнес-плане можно что угодно напридумывать, но реальность расставит все по своим местам.

— Почему не обращались к инвесторам?

— Я делал презентацию для инвестора. Наивный! Хотел расширяться гораздо быстрее. Думал, наберу еще разработчиков. В идеале мне нужно было найти еще 3-4 программистов, а это около 400 тысяч рублей в месяц. Но не срослось. Инвесторы дают деньги после того, как приложение начинает показывать выручку. Причем в течение 2-3 месяцев она должна быть словно в игре «Марио»: все выше, и выше.

— Где можно будет приобрести приложение? Сколько оно будет стоить?

— Первую версию, которая ориентировочно появится 31 августа, можно скачать на Play Маркет. Через две недели оно станет доступно на AppStore. Кроме того, будут бесплатные версии приложения, в которые вшита функция дополненной покупки. Если участнику понравился маршрут, то он может за дополнительную плату получить доступ к информации о секретных местах и сделать свою прогулку более насыщенной. Так мы внесли в экскурсию элемент игры. Думаю, что многим это понравится.

— Как вы считаете, будет ли приложение конкурентоспособно по отношению к живым экскурсоводам?

— А мне в принципе не нравится модель экскурсовода. Они были и 50, и 100, и 200 лет назад. Люди приезжали в какой-то город, к ним подходил человек и начинал рассказывать… Сейчас ситуация изменилась. Люди в массовом формате становятся интровертами, так как привязаны к своему гаджету. Если раньше они приходили в гости друг к другу, то сейчас частота таких встреч сокращается. Люди утыкаются в телефон и замыкаются на себе, на своем внутреннем мире. В результате многие просто не воспринимают тот факт, что в чужом городе им придется общаться с посторонним человеком. Плюс, если ты идешь на экскурсию в большой группе, то у тебя нет выбора — ты должен следовать за всеми по маршруту. А если ты хочешь перекусить, выпить кофе, то подстраиваться под тебя никто не будет. Если брать экскурсию на двоих-троих, то это будет дорого. Так что, с точки зрения удобства, за мобильными приложениями-экскурсоводами — будущее. Вы сами можете поставить экскурсию на паузу, а потом стартовать с того же места.

Кстати, когда я разговаривал с экскурсоводами о маршрутах, то они мне говорили, что сами планировали сделать что-то подобное, но я их опередил.

— Есть планы проводить экскурсии в каких-то других городах?

— В наших планах поэкспериментировать и протестировать модель бизнеса на близких к нам маленьких городах: Томске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке. После того как соберем обратную связь, проанализируем полученные данные, планируем приступить к следующему этапу — выйти с экскурсиями в Москву и Санкт-Петербург, что вполне логично, так как основной турпоток в нашей стране сосредоточен именно в этих городах.

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