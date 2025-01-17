Эксперты банка определили «праздничные» схемы мошенников

В начале января специалисты ВТБ выявили наиболее распространенные методы обмана, использующиеся мошенниками: установка поддельных приложений на мобильные устройства и переход по фальшивым ссылкам. Эти схемы составили свыше трети всех атак.
С конца декабря злоумышленники активно задействовали темы новогодних распродаж, акций и подарков, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв. Они применяли различные тактики, включая фишинг, социальную инженерию и подмену номеров в телефонных звонках. Наиболее распространенные обманные приемы в новогодний период включали:
К мошенническим схемам также относятся традиционные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, запросы о займе от взломанных аккаунтов родных и друзей, а также ложные предложения о заработке и случаи запугивания детей для того, чтобы заставить их перевести деньги родителям. В то же время, в период новогодних праздников количество обращений по поводу мошенничества уменьшилось в несколько раз по сравнению с декабрем и осталось практически на том же уровне, что и в январе предыдущего года.
— В этом году мы вновь наблюдали снижение мошеннической активности в новогодний период, что уже стало тенденцией на протяжении двух лет. Декабрь традиционно является месяцем повышенной активности мошенников, которые стремятся привлечь жертв заманчивыми предложениями. Однако с началом января количество атак уменьшается. Уровень мошенничества в январе остался низким по сравнению с концом прошлого года. Это можно объяснить повышением финансовой грамотности клиентов и внедрением эффективных технологий защиты со стороны банка, — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, руководитель управления защиты корпоративных интересов в департаменте безопасности.
Фото freepik.com, автор: freepik
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