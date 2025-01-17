Эксперты банка определили «праздничные» схемы мошенников

В начале января специалисты ВТБ выявили наиболее распространенные методы обмана, использующиеся мошенниками: установка поддельных приложений на мобильные устройства и переход по фальшивым ссылкам. Эти схемы составили свыше трети всех атак.

С конца декабря злоумышленники активно задействовали темы новогодних распродаж, акций и подарков, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв. Они применяли различные тактики, включая фишинг, социальную инженерию и подмену номеров в телефонных звонках. Наиболее распространенные обманные приемы в новогодний период включали:

Установку фальшивых приложений . Мошенники разрабатывали поддельные версии популярных приложений от известных компаний, которые выглядели как оригиналы. Установка подобных приложений может привести к утере финансовой информации и личных данных.

. Мошенники разрабатывали поддельные версии популярных приложений от известных компаний, которые выглядели как оригиналы. Установка подобных приложений может привести к утере финансовой информации и личных данных. Подозрительные ссылки. В праздничный сезон обычно возрастает количество сообщений и писем, некоторые из них могут содержать фишинговые ссылки. Переход на такие ссылки может закончиться установкой вредоносного ПО или попытками кражи личных сведений.

К мошенническим схемам также относятся традиционные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, запросы о займе от взломанных аккаунтов родных и друзей, а также ложные предложения о заработке и случаи запугивания детей для того, чтобы заставить их перевести деньги родителям. В то же время, в период новогодних праздников количество обращений по поводу мошенничества уменьшилось в несколько раз по сравнению с декабрем и осталось практически на том же уровне, что и в январе предыдущего года.